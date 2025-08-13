صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے سی زیارت اور بیٹے کی بازیابی میں مدد پر 5 کروڑ انعام

کوئٹہ(سٹاف رپورٹر)بلوچستان حکومت نے مغوی اسسٹنٹ کمشنر زیارت محمد افضل اور ان کے بیٹے کے اغوا کاروں کا سراغ لگانے پر 5کروڑ روپے نقد انعام دینے کا اعلان کردیا ہے ۔

رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر زیارت ذکااللہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق 10 اگست کو دہشت گردوں نے اسسٹنٹ کمشنرمحمد افضل اور ان کے بیٹے کو زیزری کے مقام سے اغوا کیا تھا ، واقعے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سرچ آپریشن جاری ہے ۔حکومت بلوچستان معلومات فراہم کرنے والے شخص کو نقد 5 کروڑ روپے انعام دے گی اور اس کا نام مکمل صیغہ راز میں رکھا جائے گا ، حکومتی ادارے مغوی اسسٹنٹ کمشنر اور ان کے بیٹے کی بحفاظت بازیابی کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔عوام، قبائلی عمائدین اور میڈیا نمائندگان سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ اغوا کاروں سے متعلق مصدقہ معلومات فراہم کریں۔

