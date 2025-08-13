صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقابلے میں ہلاک ملزموں سے رشوت کا الزام، خاتون انسپکٹر گرفتار

  • پاکستان
مقابلے میں ہلاک ملزموں سے رشوت کا الزام، خاتون انسپکٹر گرفتار

لاہور (کرائم رپورٹر )پولیس مقابلے میں ہلاک ہونیوالے ملزموں سے مبینہ طور پر رشوت لینے پر انچارج انویسٹی گیشن یکی گیٹ کو اینٹی کرپشن پولیس نے گرفتار کر لیا ۔

تفصیلات کے مطابق یکی گیٹ انویسٹی گیشن پولیس کے زیر حراست ملزم کی سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے میں ہلاکت کے واقعے کے بعد سی سی ڈی نے انچارج انویسٹی گیشن یکی گیٹ خاتون انسپکٹر سونیا کو گھر سے اٹھا لیا ۔ یکی گیٹ انویسٹی گیشن نے شانینامی ملزم کو گرفتار کرکے عدالت سے ریمانڈلیا تو اس دورانِ سی سی ڈی سٹی ڈویژن نے وہاں سے ملزم کو اپنی تحویل میں لیا اور بعد ازاں ملزم ایک مبینہ مقابلے میں مارا گیا جس کے بعد ملزم کی والدہ عدالت پہنچ گئیں، عدالتی حکم پر ایف آئی اے نے معاملے کی انکوائری شروع کر دی ۔پولیس ذرائع کے مطابق مقتول کی والدہ کے مطابق اس کا بیٹا یکی گیٹ انویسٹی گیشن نے گرفتار کیا تھا اور وہی ذمہ دار ہیں۔ ادھر سی سی ڈی نے اپنی جان بچانے کے لیے انچارج انویسٹی گیشن کو گرفتار کر کے اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج کروا دیا ،انچارج انویسٹی گیشن سونیا کے اہلخانہ کا کہنا ہے کہ سونیا کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ۔ انویسٹی گیشن افسروں کا کہنا ہے کہ تحقیقات کر رہے ہیں ۔

