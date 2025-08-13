صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی انتظامیہ کاپی ٹی آئی کو 14اگست کوورکرزکنونشن کی اجازت دینے سے انکار

لاہور (عمران اکبر )ڈسٹرکٹ انٹیلی جنس کمیٹی نے 14اگست کو پاکستان تحریک انصاف کو ورکرز کنونشن کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔

ذرائع ڈسٹرکٹ انٹیلی جنس کمیٹی کے مطابق 14اگست کوجشن آزادی اور حضرت علی ہجویریؒ کے عرس کی تقریبات ہونگی اور سکیورٹی مصروف عمل ہو گی ،لاہور میں 14،13اور 15اگست تک ڈسٹرکٹ انتظامیہ وسکیورٹی ادارے مصروف ہونگے ،جس کے باعث ورکرز کنونشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی ۔ضلعی انتظامیہ نے تحریک انصاف کی شاہدرہ رزاق سٹیڈیم میں ورکرز کنونشن کی اجازت کی درخواست نمٹا دی اورکنونشن کی اجازت نہ دی جبکہ درخواست گزار رہنما تحریک انصاف اکمل باری کا کہنا ہے کہ ہائیکورٹ کے حکم کے باوجوداجازت نہیں دی گئی ۔آزادی جشن منانا ہمارا آئینی حق ہے ۔دوبارہ عدالت سے اجازت نامہ کیلئے رجوع کرینگے ۔

