پارلیمنٹری بجٹ آفس بل مسترد وزارت خزانہ محدود اختیارات کیساتھ نیا مسودہ تیار کریگی

  • پاکستان
اسلام آباد (مدثر علی رانا) حکومت نے پارلیمنٹری بجٹ آفس بل 2025 کا ڈرافٹ مسترد کر دیا۔ وزارت خزانہ محدود اختیارات کے ساتھ پارلیمنٹری بجٹ آفس بل تیار کر کے پیش کرے گی۔

 وزارت خزانہ کی قانون سازی کے بغیر بجٹ آفس قائم کرنے کی تجویز ذیلی کمیٹی برائے خزانہ نے مسترد کر دی۔قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کی ذیلی کمیٹی کااجلاس ڈاکٹر نفیسہ شاہ کی زیرصدارت ہوا، کمیٹی رکن رانا ارادت شریف نے پارلیمنٹری بجٹ آفس بل 2025 پیش کیا۔ سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال نے ڈرافٹ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ بل میں بجٹ آفس کو ضرورت سے زیادہ اختیارات دئیے گئے ہیں۔ ان کے مطابق بجٹ آفس کا اینالیٹیکل مینڈیٹ صرف قائمہ کمیٹی تک محدود ہونا چاہیے اور بجٹ تجاویز قائمہ کمیٹی کے ذریعے وزارت خزانہ سے شیئر کی جانی چاہئیں۔چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال نے کہا کہ بجٹ آفس کو سیکٹورل ماہرین کے ساتھ مختلف شعبوں پر کام کرنا چاہیے اور ارکان پارلیمنٹ کو رہنمائی فراہم کرنی چاہیے ۔ وزیرمملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے تجویز دی کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ذیلی آفس بعد میں قائم کیے جائیں اور ابتدا میں دائرہ کار صرف قومی اسمبلی تک محدود رکھا جائے ۔خصوصی مدعو سید نوید قمر نے کہا کہ دنیا کے متعدد ممالک میں پارلیمنٹ کو آگاہ رکھنے کے لیے بجٹ آفسز قائم ہیں جو بجٹ میں بہتری کے لیے تجاویز فراہم کرتے ہیں۔ کمیٹی رکن مبین عارف نے کہا کہ بجٹ آفس ٹیکس بڑھانے یا کم کرنے کے لیے بھی سفارشات دے اور یہ تجاویز بجٹ کا حصہ بن سکیں۔

