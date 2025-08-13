صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوشل میڈیا پر ڈیٹا تحفظ پیغامات غیر ضروری، ایڈوائزری جاری

  • پاکستان
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے۔

کہ تمام صارفین کے لیے سوشل میڈیا/فیس بک اپنے ڈیٹا، تصاویر یا ویڈیو کے استعمال سے متعلق میسجز پوسٹ کر رہے ہیں، اس طرح کی پوسٹس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان پلیٹ فارمز پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال نہ کرنے کے بارے میں پیغام پوسٹ کرنا شاید سب سے مؤثر طریقہ نہ ہو۔اگر آپ ڈیٹا کی رازداری اور استعمال کے بارے میں اقدامات کرنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ساتھ صارفین کے معاہدوں کا جائزہ لیں۔

