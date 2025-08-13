صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قائمہ کمیٹی :پاک افغان تجارت بڑھانے کیلئے بادینی بارڈر کھولنے کی سفارش

  • پاکستان
اسلام آباد (اے پی پی) سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت نے بادینی بارڈر دوبارہ کھولنے کی سفارش کی ہے ۔کمیٹی کا اجلاس چیئرپرسن سینیٹر انوشہ رحمان کی زیر صدارت ہوا۔

 کمیٹی نے بتایا کہ یہ بارڈر 2021 میں کھلنے کے تین ماہ بعد بند ہوگیا تھا۔ سیکرٹری تجارت کے مطابق افغان حکومت کے فیصلے کے تحت کسٹم عملہ واپس بلا لیا گیا تھا، تاہم سڑک کی تعمیر کا بجٹ منظور ہو چکا ہے ۔ کمیٹی نے وزارت تجارت اور کوئٹہ چیمبر کو افغان حکام سے فوری بات چیت کا مشورہ دیا۔ اجلاس میں ایران، افغانستان اور روس کے ساتھ بارٹر ٹریڈ ایس آر او میں ترامیم، برآمدات و درآمدات میں سہولت اور نیٹ آف مدت 90 سے بڑھا کر 120 دن کرنے پر بھی بات ہوئی۔ 

