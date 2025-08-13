صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلوے اراضی پر قبضہ، 633دکانیں تعمیر، شوگر مل بھی مستفید

  • پاکستان
اسلام آباد (ایس ایم زمان) ملک کے تین بڑے شہروں لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں 1980 سے 2020 تک پاکستان ریلوے کی اراضی پر قبضہ کر کے 633 دکانیں تعمیر کر لی گئی ہیں۔ پاکستان ریلوے کی 6 مرلہ اراضی پر ایک شوگر مل نے بھی 2016 سے قبضہ کر رکھا ہے ۔

آڈیٹر جنرل پاکستان کے مطابق وزارت ریلوے کی پالیسی کے تحت کمرشل استعمال کے لیے قبضہ شدہ اراضی کی ریگولرائزیشن نہ ہونے کے باعث 9 کروڑ 71 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے ۔آڈیٹر جنرل پاکستان نے وزارت ریلوے کو اراضی کی حفاظت میں ناکامی کے ذمہ داروں کا تعین کرنے ، قبضہ ختم کرنے کے لیے آپریشن کرنے اور کمرشل اراضی کے استعمال کی رقم قابضین سے وصول کرنے کی ہدایت کی ہے ۔ رپورٹ کے مطابق راولپنڈی میں سب سے زیادہ 409 دکانیں، لاہور میں 120 دکانیں اور ملتان میں 104 دکانیں تعمیر کی گئی ہیں۔ریلوے پالیسی کے مطابق کمرشل استعمال کی قبضہ شدہ زمین کے قابضین سے 50 فیصد ڈی سی ریٹ کے مطابق قیمت اور 7 فیصد سالانہ کرایہ وصول کر کے مذکورہ دکانوں کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے ۔

