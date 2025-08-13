چیف جسٹس کی سالانہ پنشن 14سال میں 18لاکھ روپے بڑھ گئی
اسلام آباد (لیڈی رپورٹر)سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سالانہ پنشن 14سال میں 18 لاکھ روپے بڑھ گئی، سال 2010 سے 2024 تک ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس کو ملنے والی پنشن، مراعات کی تفصیلات سینیٹ میں پیش کر دی گئیں ۔2010 میں چیف جسٹس کو 5 لاکھ 60 ہزار سالانہ پنشن ملتی تھی۔
جبکہ 2011 میں 6 لاکھ 44 ہزار ، 2012 میں 7 لاکھ 73 ہزار ، 2013 میں 8 لاکھ 50 ہزار ،2014میں 9 لاکھ 35 ہزار ،2015 میں 10 لاکھ 5 ہزار ، 2016 میں 11لاکھ 5 ہزار ،2017 میں 12 لاکھ 17 ہزار ، 2018 میں 13 لاکھ 38 ہزار ،2021 میں 14 لاکھ 52 ہزار ، 2023 میں 16 لاکھ 57 ہزار ، 2024 میں سالانہ پنشن 23 لاکھ 90 ہزار روپے ہو گئی ۔چیف جسٹس کی بیوہ کو ملنے والی پنشن کی تفصیلات بھی پیش ہوئیں ، جج کی بیوہ کو ماہانہ 3 ہزار لوکل ٹیلی فون کالز کی سہولت ہوگی،اس کے علاوہ جج کی بیوہ کو 2 ہزار یونٹ بجلی اور مفت پانی کی سہولت بھی حاصل ہے ۔جج کی بیوہ کو ماہانہ 300 لٹر پٹرول بھی دیا جاتاہے ،جج کی بیوہ سے انکم ٹیکس بھی استثنیٰ حاصل ہے ۔