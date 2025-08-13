ترقیاتی فنڈز ، وزارت خزانہ کی سٹرٹیجی غیر منصفانہ:پلاننگ کمیشن
اسلام آباد(مدثرعلی رانا)وزارت منصوبہ بندی نے وزارت خزانہ کے ترقیاتی فنڈز ریلیز کرنے کی سٹر ٹیجی پر اعتراضات اٹھا دئیے ، وفاقی وزیر احسن اقبال کے مطابق وزارت خزانہ کی فنڈز ریلیز سٹرٹیجی غیرمنصفانہ ہے۔
پلاننگ کمیشن نے پی ایس ڈی پی کے فنڈز جاری کرنے کیلئے فنڈز یوٹیلائزیشن کا طریقہ کار تبدیل کرنے کی تجویز دے دی، سیکرٹری خزانہ امداداللہ بوسال نے کہا کہ فی الحال ترقیاتی فنڈز ریلیز کرنے کیسٹرٹیجی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، احسن اقبال نے ماہانہ ڈویلپمنٹ اپڈیٹ کے دوران کہا کہ دوسری اور تیسر ی سہ ماہی میں فنڈز کے اجراء میں پانچ فیصد اضافہ کیا جائے ، آخری سہ ماہی میں 40 فیصد فنڈز کے بجائے 30 فیصد فنڈز جاری ہونے چا ہئے ، دوسری سہ ماہی میں 25 فیصد اور تیسری سہ ماہی میں 30 فیصد فنڈز ریلیز کئے جائیں، احسن اقبال نے کہا کہ حکومت نے ٹیرف لائنز اور ڈیوٹیز میں کمی خام مال کی درآمد کیلئے کی ہے ، خام مال درآمد ہوگا تو برآمدات میں اضافہ ہو گا امریکہ کیساتھ ٹریڈ ڈیل سے امریکی مارکیٹ میں پاکستان کی برآمدات بڑھیں گی ، وزیر منصوبہ بندی نے ماہانہ ڈویلپمنٹ اپڈیٹ پر پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ 2025 میں مائیکرو اکنامک استحکام کو مثبت انداز میں پیش کیا گیا ، جی ڈی پی گروتھ اور مہنگائی میں کمی آئی ہے ، جولائی میں برآمدات میں 17 فیصد اضافہ ہوا ،ہماری ترجیح ہے کہ پاکستان کی برآمدات کو بڑھایا جائے ، احسن اقبال نے کہا کہ گزشتہ مالی سال 1068 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز خرچ ہوئے ، عالمی ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو بہتر کیا ۔