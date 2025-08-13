صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

توشہ خانہ میں موصول نئے تحائف کی مالیت جانچنے کا فیصلہ

  • پاکستان
اسلام آباد(دنیا نیوز) کابینہ ڈویژن نے توشہ خانہ میں موصول نئے تحائف کی قیمتوں کا تخمینہ لگانے کا فیصلہ کر لیا۔

کابینہ ڈویژن نے ای پیڈز کے ذریعے 29 اگست تک تخمینہ کاروں سے بولیاں طلب کر لیں، توشہ خانہ میں موصول نئے تحائف کی قیمتوں کا تخمینہ بولی سے لگوایا جائے گا۔ موصول ہونے والی بولیاں ای پیڈز کے ذریعے 29 اگست کو ہی کھولی جائینگی، توشہ خانہ میں مختلف کیٹیگریز کے تحائف کی قیمتوں کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ بولیوں کی منظوری کے بعد توشہ خانہ میں بطور تحائف موصول ہونے والے زیورات، گھڑیوں، قالینوں سمیت دیگر اشیا کی قدر معلوم کی جائے گی۔ کابینہ ڈویژن کامیاب تخمینہ کاروں کے ساتھ ایک سال کا معاہدہ کرے گا، کامیاب اپریزرز کو تحائف کا تخمینہ لگانے کے عوض سروس چارجز ادا کیے جائیں گے ۔

