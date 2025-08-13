صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور:ایک اور مبینہ مقابلہ معمر خاتون کی بالیاں نوچنے والا ڈاکو ساتھی سمیت ہلاک

  پاکستان
لاہور(کرائم رپورٹر،آئی این پی،مانیٹرنگ ڈیسک ) کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ (سی سی ڈی )پنجاب کا لاہور میں مبینہ مقابلہ،غازی آباد کے علاقہ سے بزرگ خاتون کی بالیاں نوچنے والا ڈاکو ساتھی سمیت ہلاک ہو گیا۔

دونوں ڈاکو پولیس کو متعدد سنگین وارداتوں میں مطلوب تھے ۔پولیس کے مطابق سی سی ڈی کینٹ کی ٹیم اشتہاری ملزموں کی گرفتاری کیلئے تھانہ مناواں جارہی تھی کہ راستہ میں 2 موٹرسائیکلوں پر سوار4 ملزموں نے ان پر فائرنگ کردی ،سی سی ڈی اہلکاروں نے بھی جوابی کارروائی کی جس کے نتیجہ میں 2 ملزم فراست علی اور جون شاہ مارے گئے ۔ملزموں کی فائرنگ سے ایس ایچ او عاطف ذوالفقار بال بال بچ گئے ، فائر کی گئی گولیاں ان کی بلٹ پروف جیکٹ پر لگیں،ہلاک ڈاکوؤں کی لاشیں ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ملزم فراست علی درجنوں سنگین وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اشتہاری تھا جبکہ وہ چند روز قبل غازی آباد میں بزرگ خاتون کے کانوں سے بالیاں نوچ کربھی فرار ہوگیا تھا اور اس واقعہ کی فوٹیج بھی وائرل ہوئی تھی۔ 

