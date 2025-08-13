ایف آئی اے : ویزا فراڈ میں ملوث 2 ملزم گرفتار
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )ایف آئی اے لاہور زون کا انسانی سمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن ،اشتہاری سمیت 2 ملزم گرفتار ، سادہ لوح شہریوں سے ویزا فراڈ کرنے میں ملوث ملزموں طارق محمود اور جعفر علی کوننکانہ صاحب اور ٹیکسلا سے گرفتار کیا گیا ہے ۔
ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزم طارق محمود نے شہری کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسہ دے کر 2 لاکھ 20 ہزار روپے بٹورے اوروہ ایف آئی اے کو 2023 سے مطلوب تھاجبکہ ملزم جعفر علی نے شہری سے 7 لاکھ روپے ہتھیائے تھے ، دونوں ملزم شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے میں ناکام رہے اور بھاری رقوم وصول کرنے کے بعد روپوش ہو گئے تھے ۔ News Summary Urdu: