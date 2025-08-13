پاکستان کا بی ایل اے کو عالمی دہشتگرد تنظیم قرار دینے کا خیرمقدم
اسلام آباد(وقائع نگار)پاکستان نے امریکا کی جانب سے کالعدم بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا خیر مقدم کیا ہے ۔ترجمان دفتر خارجہ نے امریکی حکومت کے فیصلے پر اپنے ردعمل میں کہا کہ کالعدم بلوچ لبریشن آرمی ( بی ایل اے ) اور مجید بریگیڈ کو بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنا خوش آئند ہے ۔
پاکستان نے 18 جولائی 2024 کو مجید بریگیڈ کو کالعدم قرار دیا تھا، بی ایل اے /مجید بریگیڈ متعدد دہشت گرد حملوں میں ملوث رہی ہے ، جعفر ایکسپریس اور خضدار بس حملے بی ایل اے /مجید بریگیڈ کی کارروائیاں تھیں پاکستان دہشتگردی کے خلاف مضبوط حصار ہے اور دہشت گردی کے خاتمے کیلئے پر عزم ہے ، پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی برادری سے تعاون جاری رکھے گا۔ادھر وزیرداخلہ محسن نقوی نے بھی امریکی فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی انتظامیہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔یہ پاکستان کی سفارتی محاذ پر اہم کامیابی اور ہمارے ازلی دشمن کیلئے ایک اور شکست ہے ۔ امریکی اقدام دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی لازوال قربانیوں کا اعتراف ہے ۔