سرکاری ادارے 5ٹریلین سے زائدخسارے میں ہیں:وزیر خزانہ
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک،اے پی پی) وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے سرکاری ادارے 5ٹریلین سے زائدخسارے میں ہیں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر)جو محصولات جمع کرتا ہے وہ ریاستی ملکیتی اداروں پر ضائع ہو جاتا ہے لہذا 24 اداروں کو نجکاری کمیشن کے حوالے کردیا ہے ۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سینیٹ اجلاس میں منگل کو توجہ دلاؤ نوٹس پر ثمینہ ممتاز زہری کے سوال کے جواب میں کہا سرکاری ملکیتی اداروں کا 5 ٹریلین سے زائد خسارہ واقعی الارمنگ صورتحال ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ گزشتہ سال جو محصولات اکٹھے کئے گئے ہیں وہ تقریبًا 12 ٹریلین روپے تھے اور 50 فیصد ریونیو انسانی بنیاد پر خساروں کی نذر ہو گیا۔ انہوں نے کہا معیشت میں پرائیویٹ سیکٹر کو کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا، ابتدائی طور پر 24 ریاستی ملکیتی اداروں میں سے 8کی نجکاری مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سرکاری ادارے 5ٹریلین سے زائدخسارے میں ہیں۔انہوں نے کہا گزشتہ برس جو ریونیو اکٹھا ہوا اس میں سے ہی یہ نقصان ہوا ہے ، حکومت سرکاری اداروں سے متعلق ریفارمز کر رہی ہے ۔ان کا کہنا تھا منافع دینے والے ریاستی ملکیتی اداروں کو بھی نجی شعبے کے سپرد کرنا اچھا اقدام ہوگا۔ سندھ حکومت نے ایک فارمولا سرکاری، نجی شعبہ کی جانب بڑھنے کا بنایا ہے ، ہم اس پر بھی غور کر رہے ہیں کہ اس طرف جانا چاہئے ۔