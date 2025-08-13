صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری ادارے 5ٹریلین سے زائدخسارے میں ہیں:وزیر خزانہ

  • پاکستان
سرکاری ادارے 5ٹریلین سے زائدخسارے میں ہیں:وزیر خزانہ

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک،اے پی پی) وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے سرکاری ادارے 5ٹریلین سے زائدخسارے میں ہیں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر)جو محصولات جمع کرتا ہے وہ ریاستی ملکیتی اداروں پر ضائع ہو جاتا ہے لہذا 24 اداروں کو نجکاری کمیشن کے حوالے کردیا ہے ۔

وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سینیٹ اجلاس میں منگل کو توجہ دلاؤ نوٹس پر ثمینہ ممتاز زہری کے سوال کے جواب میں کہا سرکاری ملکیتی اداروں کا 5 ٹریلین سے زائد خسارہ واقعی الارمنگ صورتحال ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ گزشتہ سال جو محصولات اکٹھے کئے گئے ہیں وہ تقریبًا 12 ٹریلین روپے تھے اور 50 فیصد ریونیو انسانی بنیاد پر خساروں کی نذر ہو گیا۔ انہوں نے کہا معیشت میں پرائیویٹ سیکٹر کو کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا، ابتدائی طور پر 24 ریاستی ملکیتی اداروں میں سے 8کی نجکاری مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سرکاری ادارے 5ٹریلین سے زائدخسارے میں ہیں۔انہوں نے کہا گزشتہ برس جو ریونیو اکٹھا ہوا اس میں سے ہی یہ نقصان ہوا ہے ، حکومت سرکاری اداروں سے متعلق ریفارمز کر رہی ہے ۔ان کا کہنا تھا منافع دینے والے ریاستی ملکیتی اداروں کو بھی نجی شعبے کے سپرد کرنا اچھا اقدام ہوگا۔ سندھ حکومت نے ایک فارمولا سرکاری، نجی شعبہ کی جانب بڑھنے کا بنایا ہے ، ہم اس پر بھی غور کر رہے ہیں کہ اس طرف جانا چاہئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

مریخ پر ناسا نے عجیب ساخت کا پتھر دریافت کرلیا

40سال پرانی ریاضی کی تھیوری غلط ثابت

فرانس،جیلی فشوں نے جوہری پلانٹ کو غیرفعال کردیا

12فٹ اونچا، 250 کلو وزنی پرندہ ’’موا ‘‘ پھر پیدا ہوگا

دنیا کا وہ واحد علاقہ جہاں مرنے پر پابندی ہے

امریکا ،16فٹ کی شارک پکڑ کر نیا ریاستی ریکارڈ قائم

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak