وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور پی آئی او مبشر حسن ستارہ امتیاز کے لیے نامزد

  • پاکستان
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)پاک بھارت جنگ میں وفاقی وزیر اطلاعات کی کاوشوں سے میڈیا کے کردار اور اُن کی نمایاں خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ستارہ امتیاز کے لیے نامزد کیا گیاہے ۔

ٹی وی کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور پریس انفارمیشن آفیسر (پی آئی او) مبشر حسن نے پاکستان کا بیانیہ دنیا بھر کے سامنے شاندار انداز میں پیش کیا۔پی آئی ڈی کے پرنسل انفارمیشن آفیسر مبشر حسن کا نام بھی ستارہ امتیاز کے لیے نامزد کیا گیا ہے ، ستارہ امتیاز کے لیے دونوں افراد کی نامزدگیاں افواجِ پاکستان کی طرف سے کی گئیں۔

