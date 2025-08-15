غیروں سے آزادی کی ضرورت،ہمیں موقع پرست نہیں موقع شناس بننا ہوگا:حافظ نعیم
لاہور (سیاسی نمائندہ)امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ قیام پاکستان کے حقیقی مقاصد کے حصول کے لیے قومی پالیسیوں کی آزادانہ تشکیل اور اغیار و استعمار کی غلامی سے آزادی ضروری ہے ، ‘‘میرا برانڈ پاکستان’’ خود انحصاری کے حصول کی ایک کامیاب کوشش ہے۔
‘‘میرا برانڈ پاکستان’’ کا اولین سبق ہے کہ تاجر موقع پرست بننے کے بجائے موقع شناس بنیں،78 برس گزرنے کے باوجود پاکستان پر کرپٹ ٹولہ قابض ،ہمیں اس آزادی کی ضرورت ہے جس کی پالیسی ہم خود بنائیں ،معیشت کو آئی ایم ایف اور سود سے آزاد کرانا ہو گا ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یوم آزادی پر ایکسپو سینٹر لاہور میں بزنس مین فورم کے زیراہتمام ‘‘میرا برانڈ پاکستان’’ایکسپو 2025ء کے پہلے روز افتتاحی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر ابوذر شاد، سینئر نائب صدر خالد عثمان، تاجر رہنما انجم نثار، پاکستان بزنس مین فورم کے صدر اعجاز تنویر اور صدر الخدمت فاؤنڈیشن ڈاکٹر حفیظ الرحمن نے بھی خطاب کیا۔ قبل ازیں امیر جماعت اسلامی نے ایکسپو سینٹر میں یوم آزادی کے حوالے سے پرچم کشائی کی اور نمائش کا افتتاح کیا۔ انہوں نے سٹالز کا دورہ کیا اور کہا کہ ‘‘میرا برانڈ پاکستان’’ کراچی میں دو کامیاب نمائشوں کے بعد لاہور پہنچ چکا ، تاجر برادری اب اسے اسلام آباد اور فیصل آباد لے کر جائے ، اس کے بعد برانڈز کو ڈھا کااور دیگر اسلامی ممالک میں لے کر جائیں گے ۔ انہوں نے ‘‘میرا برانڈ پاکستان’’ کی کامیابی میں اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم اور فلسطینیوں کی قربانی کے کردار کا تذکرہ کیا اور تاجروں سے کہا کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ مصنوعات کے معیار کو بہترین بنائیں اور اہلِ فلسطین کی دل کھول کر مدد کریں ۔ حافظ نعیم الرحمن نے واضح کیا کہ پاکستان کسی حکمران کا نہیں بلکہ پوری قوم اور وطن کے حصول کے لیے بے مثال قربانیاں دینے والوں کا مشترکہ سرمایہ ہے ،ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور خوشحال پاکستان بنائیں ،یوم آزادی کے موقع پر ہمیں انسانوں کو انسانوں کی حاکمیت سے آزاد کرانے کی جدوجہد کا عہد کرنا ہے ۔