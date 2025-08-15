صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعظم کا ٹیکنالوجی پارک کا دورہ ، تعمیر میں سست روی پر برہمی

  • پاکستان
اسلام آباد ( نامہ نگار )وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد میں زیر تعمیر ٹیکنالوجی پارک کی تعمیر میں سست روی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے ۔وزیر اعظم نے زیر تعمیر ٹیکنالوجی پارک کا دورہ کیا۔

انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کو ابتدائی ہدایت کے مطابق بتائی گئی مدت میں مکمل کیا جائے ۔ وزیراعظم نے کہا کہ منصوبے میں عالمی معیار کے مطابق سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ،تمام ذمہ داران اس منصوبے کی تکمیل کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں۔اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ آئی ٹی پارک 2 زیر زمین ، گرائو نڈ اور 9 بالائی منزلوں پر مشتمل ہے ۔ پارک کا مقصد نوجوانوں کے لئے نوکریاں و معاشی نمو کو بڑھانا، عالمی آئی ٹی مسابقت کو بڑھانا اور ڈیجیٹل تقسیم کو ختم کرنا ہے ۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سینیٹر ایمل ولی خان نے ملاقات کی ۔ سینیٹر ایمل ولی نے وزیر اعظم کو اے این پی کی جانب سے منعقدہ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔وزیراعظم نے آل پارٹیز کانفرنس میں مسلم لیگ ن کی جانب سے نمائندگی کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کردی ہے ۔ 

