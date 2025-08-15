صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنیان مرصوص سے جشن آزادی کا مزا دوبالا:عظمیٰ بخاری

  • پاکستان
بنیان مرصوص سے جشن آزادی کا مزا دوبالا:عظمیٰ بخاری

لاہور (دنیانیوز)وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہاہے کہ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی سے جشن آزادی کا مزا دوبالا ہوگیا، ہم ملک وقوم کی حفاظت کیلئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ۔

انہوں نے یومِ آزادی کے موقع پر خصوصی پیغام میں کہا کہ 14 اگست ہمیں بڑی قربانیوں، شہادتوں اور ہجرتوں کے بعد ملی ایک عظیم نعمت کی یاد دلاتا ہے ،یہ دن اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے اور قومی یکجہتی کے عزم کو دہرانے کا دن ہے ۔ عظمیٰ بخاری نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ جوش و جذبے کے ساتھ جشنِ آزادی منائیں لیکن قومی پرچم کی حرمت کا خاص خیال رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا پرچم ہماری پہچان ہے ، اس کو زمین پر گرنے نہ دیں۔ اگر کہیں گرا ہوا نظر آئے تو اسے عزت سے اٹھائیں، کیونکہ یہی ہماری شناخت ہے جسے ہم نے قربانیوں سے حاصل کیا ہے ۔انہوں نے نوجوانوں، طلباء، والدین اور تمام طبقاتِ زندگی سے اپیل کی کہ وہ آزادی کے اس دن کو قومی وحدت،شکرگزاری اور سماجی ہم آہنگی کے طور پر منائیں، اور ملک کی ترقی میں اپنا فعال کردار ادا کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹیسٹ میں معیار ضروری تعداد نہیں ، آسٹریلیا چھوٹے شیڈول کا حامی

14 اگست ہماری پہچان کا دن،آزادی مبارک:قومی کرکٹرز

سی پی ایل کا آج سے آغاز

کوربن بوش کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر جرمانہ

راشد خان نے ناپسندیدہ ریکارڈ اپنے نام کرلیا

صائم، جیڈن سیلز کی پسندیدہ وکٹ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ
Dunya Bethak