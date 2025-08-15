بنیان مرصوص سے جشن آزادی کا مزا دوبالا:عظمیٰ بخاری
لاہور (دنیانیوز)وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہاہے کہ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی سے جشن آزادی کا مزا دوبالا ہوگیا، ہم ملک وقوم کی حفاظت کیلئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ۔
انہوں نے یومِ آزادی کے موقع پر خصوصی پیغام میں کہا کہ 14 اگست ہمیں بڑی قربانیوں، شہادتوں اور ہجرتوں کے بعد ملی ایک عظیم نعمت کی یاد دلاتا ہے ،یہ دن اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے اور قومی یکجہتی کے عزم کو دہرانے کا دن ہے ۔ عظمیٰ بخاری نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ جوش و جذبے کے ساتھ جشنِ آزادی منائیں لیکن قومی پرچم کی حرمت کا خاص خیال رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا پرچم ہماری پہچان ہے ، اس کو زمین پر گرنے نہ دیں۔ اگر کہیں گرا ہوا نظر آئے تو اسے عزت سے اٹھائیں، کیونکہ یہی ہماری شناخت ہے جسے ہم نے قربانیوں سے حاصل کیا ہے ۔انہوں نے نوجوانوں، طلباء، والدین اور تمام طبقاتِ زندگی سے اپیل کی کہ وہ آزادی کے اس دن کو قومی وحدت،شکرگزاری اور سماجی ہم آہنگی کے طور پر منائیں، اور ملک کی ترقی میں اپنا فعال کردار ادا کریں۔