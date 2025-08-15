صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختونخوا کی صورتحال تشویشناک، باجوڑ آپریشن کی حمایت نہیں کرتے ، بیرسٹر گوہر

  • پاکستان
پختونخوا کی صورتحال تشویشناک، باجوڑ آپریشن کی حمایت نہیں کرتے ، بیرسٹر گوہر

پشاور(آئی این پی )چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی نے کہا کہ خیبرپختونخوا کی صورتحال سب سے زیادہ تشویشناک ہے۔

 باجوڑ میں جاری آپریشن کی حمایت نہیں کرتے ۔یونیورسٹی آف بونیر میں جشنِ آزادی کی تقریب سے خطاب میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سیاسی جوڑ توڑ اور کنورشن کا جمعہ بازار بند ہونا چاہیے ، سب نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر ملک کے لئے ہاتھ ملانا ہے ۔چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ آزادی کا مقصد کسی کی آواز کو نہ دبانا اور جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے ۔

