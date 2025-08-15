قیام پاکستان تاریخ کا بے مثال باب
لاہور(اے پی پی) سابق وزیراعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے کہاہے کہ جمہوری جدوجہد کے ذریعے پاکستان کاقیام تاریخ کاایک بے مثال باب ہے ۔
پاکستان کے 78ویں یوم آزادی پر انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ تمام پاکستانیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جشن آزادی مبارک ہو ، ہم بانیان پاکستان سمیت تمام شہدائے وطن اور ہیروز کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یوم آزادی پر مسلح افواج کے مشکور ہیں جو ہماری سرحدوں اور خود مختاری کی حفاطت کرتے ہیں۔ معرکہ حق میں دشمن پر فتح کے حاصل ہو نے پر پاک پرور دگار کے شکر گزار ہیں۔