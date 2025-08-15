صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قیام پاکستان تاریخ کا بے مثال باب

  • پاکستان
قیام پاکستان تاریخ کا بے مثال باب

لاہور(اے پی پی) سابق وزیراعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے کہاہے کہ جمہوری جدوجہد کے ذریعے پاکستان کاقیام تاریخ کاایک بے مثال باب ہے ۔

پاکستان کے 78ویں یوم آزادی پر انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ تمام پاکستانیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جشن آزادی مبارک ہو ، ہم بانیان پاکستان سمیت تمام شہدائے وطن اور ہیروز کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یوم آزادی پر مسلح افواج کے مشکور ہیں جو ہماری سرحدوں اور خود مختاری کی حفاطت کرتے ہیں۔ معرکہ حق میں دشمن پر فتح کے حاصل ہو نے پر پاک پرور دگار کے شکر گزار ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹیسٹ میں معیار ضروری تعداد نہیں ، آسٹریلیا چھوٹے شیڈول کا حامی

14 اگست ہماری پہچان کا دن،آزادی مبارک:قومی کرکٹرز

سی پی ایل کا آج سے آغاز

کوربن بوش کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر جرمانہ

راشد خان نے ناپسندیدہ ریکارڈ اپنے نام کرلیا

صائم، جیڈن سیلز کی پسندیدہ وکٹ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ
Dunya Bethak