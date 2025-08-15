کوئی شخص یا لیڈر وطن سے اوپر نہیں
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ کوئی شخص یا لیڈر وطن سے بلند نہیں ہے ، 14اگست اور دوسرے قومی اہمیت کے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کا پرتشدداحتجاج معمول بن گیاہے ۔
انہوں نے ایکس پر ایک پیغا م میں پی ٹی آئی پرسخت تنقید کرتے ہوئے کہاکہ پی ٹی آئی کیلئے ایک شخص قومی دنوں اور تہواروں سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے ۔ پی ٹی آئی نے کبھی دہشت گردی کی مذمت نہیں کی بلکہ اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں کرنے دیں گے ۔خواجہ آصف نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران علیمہ خان صاحبہ حکومت پر مودی کے ساتھ ساز باز کا الزام لگاتی رہیں جبکہ ان کا بھائی مودی کے آگے لیٹ گیا تھا ۔