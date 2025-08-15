صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
کوئی شخص یا لیڈر وطن سے اوپر نہیں

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ کوئی شخص یا لیڈر وطن سے بلند نہیں ہے ، 14اگست اور دوسرے قومی اہمیت کے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کا پرتشدداحتجاج معمول بن گیاہے ۔

انہوں نے ایکس پر ایک پیغا م میں پی ٹی آئی پرسخت تنقید کرتے ہوئے کہاکہ پی ٹی آئی کیلئے ایک شخص قومی دنوں اور تہواروں سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے ۔ پی ٹی آئی نے کبھی دہشت گردی کی مذمت نہیں کی بلکہ اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں کرنے دیں گے ۔خواجہ آصف نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران علیمہ خان صاحبہ حکومت پر مودی کے ساتھ ساز باز کا الزام لگاتی رہیں جبکہ ان کا بھائی مودی کے آگے لیٹ گیا تھا ۔

