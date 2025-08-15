ایوانوں میں چند افراد کا راج
کراچی (سٹاف رپورٹر) متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مرکز بہادر آباد پر 78 ویں یوم آزادی کے موقع پر صبح 8 بجکر 30 منٹ پر پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ تقریب کے دوران پاکستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی کیلئے خصوصی دعائیں کی گئیں۔
بعد ازاں چیئرمین ایم کیو ایم کی قیادت میں ایم کیو ایم وفد نے مزار قائد پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی اس موقع پر خالد مقبول صدیقی نے رہنماؤں اور کارکنان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے یوم آزادی خوشیوں اور شہادتوں کو یاد کرنے کا دن ہے ۔ سندھ حکومت نے عوامی مسائل پر مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے ۔بد قسمتی سے آج ایوانوں میں چند افراد کا راج ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف وہ طبقہ ہے جو 100 فیصد ٹیکس دیتا ہے ، عوام کے حقوق کیلئے ہماری جدوجہد ہر صورت جاری رہے گی۔