صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایوانوں میں چند افراد کا راج

  • پاکستان
ایوانوں میں چند افراد کا راج

کراچی (سٹاف رپورٹر) متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مرکز بہادر آباد پر 78 ویں یوم آزادی کے موقع پر صبح 8 بجکر 30 منٹ پر پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ تقریب کے دوران پاکستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی کیلئے خصوصی دعائیں کی گئیں۔

بعد ازاں چیئرمین ایم کیو ایم کی قیادت میں ایم کیو ایم وفد نے مزار قائد پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی اس موقع پر خالد مقبول صدیقی نے رہنماؤں اور کارکنان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے یوم آزادی خوشیوں اور شہادتوں کو یاد کرنے کا دن ہے ۔ سندھ حکومت نے عوامی مسائل پر مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے ۔بد قسمتی سے آج ایوانوں میں چند افراد کا راج ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف وہ طبقہ ہے جو 100 فیصد ٹیکس دیتا ہے ، عوام کے حقوق کیلئے ہماری جدوجہد ہر صورت جاری رہے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پاکستان بیان بازی میں تحمل سے کام لے :بھارتی وزارت خارجہ

مقبوضہ کشمیر : بادل پھٹنے سے 65 ہلاک ،150زخمی

گریٹر اسرائیل کیلئے تاریخی و روحانی مشن پر ہوں:نیتن یاہو

ووٹر فہرست کے 7مردہ افراد کیساتھ چائے نوشی،الیکشن کمیشن کا شکریہ،راہول کا طنز

میٹا اے آئی چیٹ بوٹ سے گفتگو کے بعد بزرگ کی ہلاکت، پالیسیوں پر سوالات

امریکا کاافغان امدادی فنڈز کے غلط استعمال کا الزام، اقوام متحدہ کی تردید

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ
Dunya Bethak