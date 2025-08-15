صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کے مقابلے میں بھارت بونا

  • پاکستان
اسلام آباد( نیوز ایجنسیاں )مسلم لیگ (ن)کے سینئر ر ہنما سینیٹ میں پارلیمانی پارٹی لیڈر اور امور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ 14 اگست حصولِ آزادی کا دن اور 10 مئی تحفظِ آزادی کا دن ہے۔

 بھارت معرکہ حق کے بعد پاکستان کے مقابلے میں چھوٹا سا بونا بن کر رہ گیا ، ایف نائن پارک میں نظریہ پاکستان کونسل میں منعقدہ جشن آزادی اور معرکہ حق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عرفان صدیقی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور عسکری قیادت کو زبردست خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج ہماری آزادی کے قلعے کی محافظ ہیں ، نواز شریف نے بھارتی ایٹمی دھماکوں کا جواب، ایٹمی دھماکوں سے دینے کا فیصلہ چند گھنٹوں کے اندر اندر کر لیا تھا ۔

