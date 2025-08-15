صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان سے جیل میں رفقا کی ملاقات نہ ہوسکی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )پی ٹی آئی کے بانی عمران خان سے جیل میں ملاقات کے دن کے باوجود ان کے رفقا کی ملاقات نہ ہوسکی۔ پی ٹی آئی کے رہنما شفیع اللہ خان، مرتضیٰ حسین طور اور محمد فیصل خان داہگل ناکے پرپہنچے لیکن راولپنڈی پولیس نے انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی اور تمام رہنما داہگل ناکے سے واپس روانہ ہوگئے ۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے زبیر خان نے بتایا کہ آزادی کے دن بھی قدغن لگائی گئی ہے ، ہمیں اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا ۔انہوں نے کہا کہ آزادی کے دن جیل جانے سے روک دیا گیا، راستہ بند کردیا گیا ، انہوں نے کہا کہ اصل آزادی اس دن ہوگی جب بانی پی ٹی آئی رہا ہوں گے ۔

