دہشتگردوں کے 850 سوشل میڈیا اکاؤنٹس ، متعدد بلاک
اسلام آباد( مانیٹرنگ ڈیسک )پاکستان میں دہشت گردوں کے سوشل میڈیا پر850 سے زائد اکاؤنٹس رپورٹ ہوئے اور سینکڑوں بلاک کردیئے گئے ہیں۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیٹو ایجنسی اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے اقوام متحدہ، امریکا اور برطانیہ کی جانب سے کالعدم قرار دی گئی تنظیموں ، تحریک طالبان پاکستان، بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ سے منسلک 850 سے زائد اکاؤنٹس رپورٹ کیے ۔ان میں سے 533 اکاؤنٹس، جن کے فالوورز کی تعداد 20 لاکھ سے زائد تھی بلاک کیے جا چکے ہیں جب کہ باقی پر کارروائی جاری ہے ۔ فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، ایکس (ٹوئٹر)، ٹیلیگرام اور واٹس ایپ پر دہشت گرد اکاؤنٹس کی رپورٹنگ اور ڈیٹا کی فراہمی کی درخواست کی گئی۔ پی ٹی اے اور بڑے عالمی پلیٹ فارمز کے نمائندوں کے درمیان براہِ راست ملاقاتیں ہوئیں تاکہ کارروائی میں تیزی لائی جا سکے ۔وفاقی وزیر برائے آئی ٹی و ٹیلی کمیونیکیشن شیزا فاطمہ خواجہ کی ٹیلیگرام حکام سے خصوصی آن لائن میٹنگ کی، جس سے غیر معمولی تعاون حاصل ہوا۔حکومتی اعداد و شمار کے مطابق فیس بک اور ٹک ٹاک نے 90 فیصد سے زائد درخواستوں پر عمل کیا۔ ایکس اور واٹس ایپ کا ردِعمل مایوس کن رہا، جن کی عملدرآمد کی شرح صرف 30 فیصد رہی۔حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا دہشت گرد پراپیگنڈے سے پاک ہے ، لیکن شدت پسند گروہ سوشل میڈیا کے ذریعے تشدد کو فروغ دینے ، بھرتی کرنے اور خوف پھیلانے میں سرگرم ہیں۔