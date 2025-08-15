خیبر پختونخوا :دہشتگردوں کے حملے ، 6پولیس اہلکار شہید
پشاور،کوئٹہ (سٹاف رپورٹر ،مانیٹرنگ ڈیسک) صوبہ خیبر پختونخوا میں مسلح شدت پسندوں کے تین مختلف اضلاع میں پولیس اہلکاروں پر حملوں میں ایڈیشنل ایس ایچ اوسمیت 6 اہلکار شہیداور 8 زخمی ہوگئے۔
جبکہ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں فائرنگ اور دستی بم حملوں کے نتیجے میں لیویز اہلکار سمیت 3 افراد جاں بحق اور ایک زخمی ہوگیا ۔تفصیلا ت کے مطابق خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع کرم کے سب ڈویژن اپر کرم میں پولیس نے نستی کوٹ گاؤں میں ملزم عابد حسین عرف تہران طوری کے گھر پر چھاپہ مارا جہاں پولیس پارٹی پر فائرنگ کردی گئی جس سے تھانہ روضہ کے ایڈیشنل ایس ایچ او قیصرحسین شہید ہوگئے ،فائرنگ کا تبادلہ آدھے گھنٹے تک جاری رہا۔ پولیس کے مطابق پشاور کے مضافاتی علاقے میں واقع تھانہ حسن خیل پر حملے کے بعد پولیس اور دہشتگردوں کے درمیان دیر تک فائرنگ کا تبادلہ ہوا ۔ حملے میں ایک پولیس اہلکارجہانگیرخان شہید اور ایک زخمی ہوا۔ دیر کے علاقے پناہ کوٹ میں دہشتگردوں نے پولیس موبائل پر حملہ کردیا، فائرنگ کے نتیجے میں 3 اہلکار شہید اور 6 اہلکار زخمی ہو گئے ۔ لوئر دیر کے علاقہ لاجبوک میں پولیس چوکی پر حملے کے دوران ایک پولیس کانسٹیبل شہید ہوا۔ ضلع خیبر لنڈی کوتل میں ڈی ایس پی کے سب آفس کی دیوار کیساتھ نصب بم پھٹ گیا جس سے دیوار کو جزوی نقصان پہنچا، جانی نقصان نہیں ہوا۔ پشاور میں سی ٹی ڈی اور پولیس نے مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے 3دہشت گرد ہلاک کردیئے ، ان کے قبضے سے اسلحہ ، دستی بم و دیگر مواد برآمد کیا گیا۔سی ٹی ڈی حکام کے مطابق ہلاک دہشتگردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے جو پشاور میں دہشتگردی واردات کی منصوبہ بندی کررہے تھے ۔ ہلاک دہشتگرد18 دہشتگردی واقعات میں ملوث ہیں۔ ایک دہشتگرد کی شناخت عبداللہ کے نام سے ہوئی جو افغان باشندہ ہے ، اس سے افغان شہریت کارڈ بھی برآمد ہوا۔دوسری طرف بلوچستان میں کوئٹہ کے علاقے تھانہ نیو سریاب کی حدود میں کلی زرین میں نامعلوم افراد نے پولیس وین پر دستی بم پھینکا جو گاڑی کے قریب گر کر زورد ار دھماکے سے پھٹنے کے باعث ایک راہگیر جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہوگیا۔ سبزل روڈ پر جامعہ بلوچستان کے قریب نامعلوم ملزم پولیس کی گاڑی پر دستی بم پھینک کر فرار ہوگئے تاہم بم پھٹ نہ سکا ۔قلات کے علاقے جوہان میں نرمک کے مقام پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کرکے لیویز اہلکار ولو خان کو قتل کردیا۔ قلات کے علاقے اسکللکو گندان کے مقام سے خضر نامی شخص کی لاش برآمد ہوئی جسے چند روز قبل اغواء کیا گیا تھا۔