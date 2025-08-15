صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
سپریم کورٹ میں2025کے رولز باقاعدہ نافذ کرنیکا اعلامیہ جاری

اسلام آباد (دنیا نیوز، اے پی پی )سپریم کورٹ آف پاکستان میں 1980ء کے رولز کی جگہ 2025ء کے رولز باقاعدہ لاگو کر دیئے گئے ہیں۔

اس حوالے سے جاری اعلامیے کے مطابق یہ رولز عہد حاضر کے جدید تقاضوں کو مدنظر رکھ کر بنائے گئے ہیں، رولز تشکیل کیلئے جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔اعلامیے میں مزید بتایا گیا ہے کہ تشکیل کردہ کمیٹی نے سپریم کورٹ ججز، پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار سمیت دیگر بارز سے بھی مشاورت کی۔کمیٹی کی تجاویز کو عدالت عظمیٰ کے فل کورٹ کے سامنے رکھا گیا، جس نے غور و فکر کے بعد رولز 2025 کو منظور کیا۔ قواعد آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت مرتب کیے گئے ہیں جن کے ذریعے پرانے اور غیر موثر ضوابط کو ختم اور عدالتی طریقہ کار کو موجودہ قانونی، آئینی اور ٹیکنالوجیکل تقاضوں سے ہم آہنگ کیا گیا ہے ،یہ فوری طور پر نافذ العمل ہو چکے ہیں۔

