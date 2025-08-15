صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلویز کی تاریخ میں پہلی بارایک دن میں 14فریٹ ٹرینیں روانہ

  • پاکستان
کراچی (سٹاف رپورٹر) 79ویں یوم آزادی پر محکمہ ریلویز کا بڑا کارنامہ،14اگست کو 14مال بردار گاڑیاں چلا دیں۔ریلویز کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک دن میں 14فریٹ ٹرینیں روانہ کی گئیں۔

عام دنوں میں یومیہ 8سے 10فریٹ ٹرینیں روانہ کی جاتی ہیں۔ڈی ایس کراچی محمود الرحمن لاکھو کے مطابق اقدام بہتر حکمتِ عملی اور قومی معیشت میں بہتری کی عکاسی ہے ، ریلویز فریٹ سیکٹر کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے عمل پیرا ہے ،نئے انجنوں کی شمولیت، بہتر ٹریکس کی تعمیر اصلاحی اقدامات میں شامل ہیں۔انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل لاجسٹکس کا نفاذ اور نجی شعبے کے ساتھ شراکت داری نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے ،ریلویز نے گزشتہ مالی سال میں فریٹ ٹرینوں سے 31ارب روپے کی آمدنی حاصل کی۔

