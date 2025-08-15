شہدا کے اہلخانہ کا یوم آزادی پر وطن کے محافظوں کو سلام
اسلام آباد (اے پی پی)یومِ آزادی معرکہ حق کے موقع پر شہدا کے اہلِ خانہ نے اپنے پیغام میں وطن کے محافظوں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ 14اگست وہ تاریخی دن ہے جب برصغیر کے مسلمانوں کا آزاد اور خودمختار ریاست کا خواب حقیقت میں بدلا،یومِ آزادی صرف جشن نہیں، قربانیوں کے تسلسل کی داستان ہے ،یومِ آزادی تجدیدِ عہد کا دن ہے۔
جو ہمیں آبا ئواجداد اور شہدا کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے ۔سپاہی اسامہ محبوب کے والد نے کہا کہ 14اگست کے دن ہمارے اسلاف، بزرگ، بہنوں اور ما ئوں نے قربانی دے کر پاکستان حاصل کیا۔ پاک فوج کے جوان جو سرحدوں پر اپنی ڈیوٹیاں سرانجام دے رہے ہیں ان کو بھی اپنی دعا ئوں میں شامل رکھنا چاہئے ۔ پاک فوج کے شہدا کی قربانیوں کو سلام، اﷲانہیں اعلیٰ درجات عطا کرے ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ سپاہی محمد صفدر شہید کے بھائی نے کہا کہ یہ دن نہ صرف اسلاف کی قربانی یاد دلاتا ہے بلکہ کارگل، سیاچن اور ہر محاذ پر جوانوں کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہے ،پاکستان شہیدوں کی قربانیوں کا ثمر ہے کہ آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان ما ئوں کو سلام جو بیٹے وطن کیلئے قربان کریں، اور بہنوں کو خراج تحسین جو فخر سے جنازے اٹھاتی ہیں۔نائب صوبیدار کاشف رضا شہید کے بھائی نے کہا کہ 14اگست صرف ایک تاریخ نہیں، یہ قربانی، جدوجہد اور ہمت سے حاصل شدہ آزادی کا دن ہے ۔