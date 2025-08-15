کرپٹو کرنسی سے پاکستانیوں کو توقع سے زیادہ فائدہ ہو گا:بلال بن ثاقب
اسلام آباد(آئی این پی) چیئر مین پاکستان ورچوئل اثاثہ ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے کہا آنے والے وقت میں کرپٹو کرنسی سے پاکستان کے لوگوں کو توقع سے بھی زیادہ فائدہ ہو گا۔
میں نے 2018 میں بٹ کوائن کی سپورٹ قیمت 8 ہزار ڈالر بتائی تھی ، 2025 میں بٹ کوائن 124 ہزار ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا۔ مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا 2018 میں جس اثاثے کو نظر انداز کیا گیا وہ آج کرپٹو کرنسی کی دنیا کا تاج بن چکا ہے ۔ پاکستان بٹ کوائن سٹرٹیجک ریزرو کی قیادت بھی کر رہا ہے ۔