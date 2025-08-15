صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طلاق کا رنج، کراچی میں ماں نے اپنے 2بچوں کو ذبح کر دیا

  • پاکستان
طلاق کا رنج، کراچی میں ماں نے اپنے 2بچوں کو ذبح کر دیا

کراچی (سٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) کراچی میں خاتون نے خاوندسے طلاق ملنے کی رنجش پر اپنے ہی 2 بچوں کو ذبح کردیا ۔

پولیس کے مطابق کراچی کے علاقہ ڈیفنس فیز سکس خیابان مجاہد میں ادیبہ نامی خاتون کو ذہنی مسائل کی وجہ سے ڈیڑھ سال قبل اس کے  شوہر 43 سالہ غفران نے طلاق دیدی تھی اور بچوں کی حوالگی کا کیس عدالت زیر سماعت تھا، گزشتہ روز ان کے دونوں بچے ساڑھے چار سالہ بیٹی سمعیہ اور 7 سالہ بیٹا ضرار اپنی ماں کے پاس رات رہنے آئے تو ادیبہ نے دونوں کو تیز دھار آلہ سے ذبح کر کے موت کے گھاٹ اتار دیااور پھر اپنے سابق خاوند کوموبائل فون پر تصاویر بھیج کر بچوں کے قتل کی اطلاع دیدی۔پولیس نے ملزمہ کو آلہ قتل سمیت گرفتار کر لیا ،ملزمہ کا تعلق لاہور سے بتایا جاتا ہے ۔ 

