95ہزار حج درخواستیں جمع ، کل آخری دن
اسلام آباد (سیدقیصرشاہ) سرکاری سکیم کے تحت فریضہ حج کی ادائیگی کیلئے درخواست جمع کرانے کا کل (ہفتہ) آخری دن ہے ، اب تک 95ہزار درخواستیں جمع کرائی گئی ہیں، سرکاری سکیم کیلئے 1 لاکھ 79 ہزار 210 افراد کام کی حتمی منظوری سے مشروط ہے ۔
پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر درخواستیں وصول کی جارہی ہیں اور 16 اگست تک درخواستوں کی وصولی کا عمل جاری رہے گا، حج درخواست متعلقہ بینک یا وزارت مذہبی امور کے آن لائن پورٹل پر جمع کرائی جا سکتی ہے ، سرکاری سکیم میں روایتی 38 تا 42 روزہ پیکیج کے ساتھ ساتھ مختصر 20 تا 25 روزہ آپشن بھی دیا جائے گا۔ تخمینہ اخراجات 11 لاکھ 50 ہزار سے 12 لاکھ 50 ہزار روپے کے درمیان ہے ، درخواست کے ساتھ پیکیج کے مطابق پانچ لاکھ یا ساڑھے پانچ لاکھ کی پہلی قسط جمع کرانا لازمی ہے ، دوسری قسط یکم نومبر سے وصول کی جائے گی۔ پاکستانی پاسپورٹ کے حامل بیرون ملک مقیم افراد بھی درخواست کے اہل ہیں اور قریبی عزیز کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں۔