پارک ایونیوہاؤسنگ سوسائٹی میں یوم آزادی پرآزادی فیسٹ
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )پارک ایونیو ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور میں موسیٰ بلڈرز اور المدد اسٹیٹ کے تعاون سے 78ویں یوم آزادی پرشاندار آزادی فیسٹ کا انعقاد کیا گیا ،جس میں بڑی تعداد میں اہم شخصیات سمیت سوسائٹی کے رہائشیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔
پارک ایونیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر افتخار سندھو نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں حکومتوں کی طرف دیکھنے کی بجائے ملکی ترقی کیلئے اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے ، ہم نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے پارک ایونیو کو سر سبز کردیا ،پارک ایونیو میں ایک لاکھ درخت لگانے کے ٹارگٹ کو 3لاکھ تک بڑھا دیا گیا ۔آزادی فیسٹ تقریب میں بچوں سے مختلف سوالات کرکے ان کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پارک ایونیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جنرل منیجر محمد عمران افضل نے کہا کہ میں نے 25سال ڈویلپرز کے ساتھ گزارے ہیں ،پارک ایونیو نے 8سال میں بہت زیادہ ڈویلپمنٹ کی اور ڈلیور کیا ہے ،یہاں سب پلاٹس آن گراؤنڈ ہیں،یہاں 110کنال پر میواکی جنگل بنایا گیا ،بہت جلد ریسکیو1122،پنجاب کالج اور ہسپتال بنانے جارہے ہیں۔ آزادی فیسٹ میں فیملی کیلئے میوزیکل شو کے ساتھ ساتھ پنجاب کے چاروں صوبوں کے کلچر کی عکاسی بھی کی گئی۔پارک ایونیو ہاؤسنگ سوسائٹی کی فیسٹ آزادی تقریب میں فیملی کے ساتھ آنے والے بچوں کیلئے جھولوں کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا جس سے وہ بھرپورمحظوظ ہوئے ۔