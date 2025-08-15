سیکرٹری کی رخصت، ڈی ایس بی اجلاس پھر التوا کاشکار
اسلام آباد (نیوز رپورٹر ) وفاق کے ماتحت سروس کیڈر کے افسران کی گریڈ19میں ترقی کے لئے ڈیپارٹمنٹل سلیکشن بورڈ ( ڈی ایس بی ) ایک بار پھر التوا کاشکار ہوگیا ،سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن انعام اللہ دریجو تین ہفتے کی رخصت پر چلے گئے ہیں۔
250 سے زائد افسران کی ترقی کے لیے ڈی ایس بی اجلاس آئندہ ماہ کے دوسرے ہفتے تک مشکل ہوگیا ، سیکرٹری کی رخصت پر وفاقی حکومت نے سپیشل سیکرٹری سارہ سعید کو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کا چارج دینے کے احکامات د ئیے ہیں۔ ڈی ایس بی اجلاس نہ ہونے کے باعث وفاقی سیکرٹریٹ میں ڈپٹی سیکرٹریز کی 100سے زائد اسامیاں خالی جبکہ وفاق و صوبوں میں ڈیڑھ سو سے زائد افسروں کی اسامیاں بھی خالی ہیں ، وفاقی حکومت کے ماتحت سیکرٹریٹ سروس گروپ گریڈ19 کے 33 ڈپٹی سیکرٹریز ،سی ایس بی کی منظوری کے بعد گریڈ20 میں جوائنٹ سیکرٹریز کے عہدے پر ترقی پا چکے ہیں ،وفاقی سیکرٹریٹ میں وفاقی وزارتوں، ڈویژنوں میں ڈپٹی سیکرٹریز گریڈ19کی 300سے زائد اسامیاں ہیں ،مذکورہ اسامیوں میں سے 100سے زائد اسامیاں خالی ہیں ، تاہم او ایم جی ، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، پاکستان پولیس سروس کے افسران 15 ماہ سے گریڈ 19 میں ترقی کے لئے ڈی ایس بی اجلاس کے انتظار میں ہیں ۔