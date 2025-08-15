لاکھوں کے ڈاکے ،شہریوں سے نقدی اور موبائل فونزچھین لئے
لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے ، موبائل فونز ،موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سمیت دیگر سامان لوٹ لیا گیا ۔
ذرائع کے مطابق گجر پورہ میں یاسین سے 1لاکھ 30ہزار روپے اور موبائل فون،فیکٹری ایریا میں بشارت سے 1 لاکھ 25ہزار روپے اور موبائل فون،ریس کورس میں سرفراز سے 1 لاکھ 20 ہزار روپے اور موبائل فون،گرین ٹائون میں معظم سے 1لاکھ 15ہزار روپے اور موبائل فون،مانگا منڈی میں عاشر سے 1لاکھ روپے اور موبائل فون، نولکھا میں سہیل سے 1لاکھ روپے اور موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔گوالمنڈی اور گارڈن ٹاؤن سے گاڑیاں جبکہ سندر ہنجروال اور کاہنہ سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں