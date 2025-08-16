پختونخوا کے بھائیوں،بہنوں کے غم میں شریک ہیں:مریم نواز کا گنڈا پور کو فون
لاہور(دنیانیوز)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈاپور سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران خیبرپختونخوا میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی کیا اور ریسکیو ہیلی کاپٹر کے حادثے میں شہادتوں پر تعزیت بھی کی ۔
مریم نواز کا کہنا تھاکہ مشکل کی اس گھڑی میں پنجاب حکومت کے تمام وسائل خیبرپختونخوا حکومت اور عوام کی مدد کیلئے تیارہیں، اہل پنجاب اپنے خیبرپختونخوا کے بھائیوں اور بہنوں کے غم میں شریک ہیں۔انہوں نے مسلم لیگ ن کے صدر اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی طرف سے بھی شہادتوں پر تعزیت کی۔وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈاپور نے وزیراعلیٰ پنجاب کا فون کرنے اور اظہار تعزیت پر شکریہ ادا کیا۔ قبل ازیں وزیراعلیٰ کی زیرصدارت گزشتہ روز خصوصی اجلاس میں صاف پانی، واٹر فلٹریشن پلانٹ اور دیگر ترقیاتی امورسمیت لاہور ڈویلپمنٹ پراجیکٹ اور پنجاب ڈویلپمنٹ پراجیکٹ پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا،مریم نواز نے کہاہے کہ پینے کے پانی کی عدم دستیابی کی عوامی شکایات کا ازالہ کیا جائے گا،واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تعمیر و مرمت اور بحالی کے لئے باقاعدہ سسٹم وضع کیا جائے ، ترقیاتی منصوبوں کی ٹائم لائن اور تعمیراتی معیار کو مد نظر رکھنابے حد ضروری ہے ۔اجلاس میں مریم نواز کو مثالی گاؤں پراجیکٹ کے بارے میں تفصیلی بریفنگ پیش کی گئی۔ وزیراعلیٰ نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے 30جون 2026 کی ڈیڈ لائن دے دی اورلاہور ڈویلپمنٹ پراجیکٹ میں سٹریٹس کی تعمیر و مرمت جلد مکمل کرنے پر زور دیا ،انہوں نے بعض پراجیکٹ کی تکمیل بروقت نہ ہونے پر نا پسندیدگی کا اظہار کیا ۔
وزیراعلیٰ مریم نوازشریف نے پنجاب کے ہر شہر میں بیوٹیفکیشن کے 122منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ لاہور ڈویژن میں 51،راولپنڈی میں 64، فیصل آبادمیں 37 ،سرگودھامیں 45، گوجرانوالہ میں 64،ڈی جی خان میں 51،بہاولپور میں 61، گجرات میں 53 اور ساہیوال میں 49بیوٹیفکیشن منصوبے مکمل کئے جائیں گے ۔ مریم نواز نے گلگت بلتستان، بونیر اور دیگر علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ اور مختلف واقعات میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کرتے ہوئے سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی و اظہار تعزیت کیا،ان کاکہناتھاکہ دکھ کی گھڑی میں اہل پنجاب متاثرین کے ساتھ ہیں۔ بعداز اں وزیراعلیٰ جاپان کے 5روزہ دورے پر روانہ ہوئیں اور پہلے مرحلے میں تھائی لینڈ پہنچ گئیں ،بنکاک کے سوورن بھومی ایئر پورٹ پرپاکستانی سفیر رخسانہ افضال اوراعلیٰ تھائی حکام نے ان کا خیر مقدم کیا۔ مریم نواز کو جاپان حکومت نے سرکاری دورے کی خصوصی دعوت دی تھی وہ ٹوکیو، اوساکا اور یاکوہوما جائیں گی،جہاں وہ اعلیٰ جاپانی حکام سے ملاقاتیں کریں گی اور مختلف جاپانی اداروں کے دورے کریں گی ۔