نام نہا د گریٹر ا سرائیل کا تصور اشتعال انگیز،عالمی برادری ایسے اقدامات روکے:پاکستان

  • پاکستان
اسلام آباد (اے پی پی) پاکستان نے اسرائیلی قابض قوت کے حالیہ بیانات جن میں ‘گریٹر اسرائیل’ کی نام نہاد فرضی ریاست کے قیام کا عندیہ دیا گیا اور غزہ سے فلسطینیوں کو جبری بے دخل کرنے کی اسرائیلی سازش کی شدید مذمت کی اور انہیں مسترد کرتا ہے ۔

ترجمان دفتر خارجہ نے جاری بیان میں کہا کہ پاکستان بین الاقوامی برادری پر زور دیتا ہے کہ وہ ایسے اشتعال انگیز تصورات کو یکسر مسترد کرے جو بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں اور متعلقہ قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ترجمان نے کہا ایسے بیانات مقبوضہ قوت کے غیر قانونی قبضے کو مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار نیز خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے حصول کی تمام بین الاقوامی کوششوں کیلئے اسرائیل کی مکمل بے حسی ظاہر کرتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو فوری اور ٹھوس اقدامات کرنے چاہئیں تاکہ مقبوضہ طاقت کو خطے کو مزید غیر مستحکم کرنے سے روکا اور فلسطینیوں کے خلاف جاری اس کے مظالم اور جرائم کو ختم کیا جا سکے ۔ ترجمان نے کہا پاکستان فلسطینی عوام کے جائز حقوق، بشمول خودارادیت کے حق اور 1967 کی سرحدوں پر مبنی القدس الشریف کو دارالحکومت بناتے ہوئے ایک آزاد، مستحکم اور مربوط فلسطینی ریاست کے قیام کے حق کی مکمل حمایت کے عہد کی تجدید کرتا ہے ۔ 

