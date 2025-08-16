یوم آزادی کے حکومتی اشتہارات سے قائداعظم کی تصویر غائب،سینیٹ میں احتجاج
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے ، نیوز ایجنسیاں) سینیٹ میں اپوزیشن نے حکومتی اراکین کو ایوارڈ دینے اور یوم آزادی کے موقع پر حکومتی اشتہار ات سے بانی پاکستان قائداعظم محمد علی جناح کی تصویر غائب ہونے پر شدید احتجاج کیا۔
پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید نے نکتہ اعتراض پر کہا کہ بتایا جائے حکومتی ارکان کو کس بنیاد پر یہ ایوارڈ زدینے کا اعلان کیا گیا ؟ انہوں نے کہا کہ یوم آزادی کے اشتہار ات میں پورے ٹبرکی تصاویر تھی لیکن قائداعظم کی تصویر غائب تھی جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، حکومت کا یہ اقدام شرمناک ، ہمیں وضاحت چا ہئے کہ کیوں اشتہار سے قائد اعظم کو نکالا گیا ، چیئرمین سینیٹ اس کی وضاحت مانگیں،اشتہار ٹیکس پیئر کے پیسے سے بنا ہے ۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوارڈز کی تقسیم اور قائد اعظمؒ کی تصویر کے حوالے سے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ معرکہ حق کے شہدا، غازیوں اور متاثرہ خاندانوں کو ایوارڈز د ئیے گئے ، جبکہ بعض سینیٹرز کو ان کی سفارتی خدمات کے اعتراف میں اعزازات سے نوازا گیا ،انہوں نے کہا کہ اشتہارات کا معاملہ متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے ،اس کی تحقیقات کر کے ایوان کو آگاہ کیا جائے گا ، چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت اجلاس میں ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔
قرارداد سینیٹر عرفان صدیقی نے پیش کی، قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ پورے ملک میں اس سال جشن عید میلاد النبیؐ بھرپور طریقے سے منایا جائے ، یوم آزادی کی مناسبت سے قرارداد وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی، اجلاس میں یوم آزادی اور معرکہ حق کی مناسبت سے بھی قرارداد یں منظور کی گئیں ، بانی پاکستان حضرت قائداعظم محمد علی جناح،تحریکِ آزادی کے اکابرین اور تمام شرکا تحریک آزادی کو شاندار الفاظ میں ہدیہ عقیدت اور مسلح افواج، پولیس و دیگر سکیورٹی اداروں کو ملک کے تحفظ، سلامتی اور خودمختاری کے لئے انکی قربانیوں پر خراجِ تحسین پیش کرنے کی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کی گئی ،قرارداد میں بانی پاکستان حضرت قائداعظم محمد علی جناح اور اْن کی قیادت میں جدوجہد کرنے والے تمام شرکا تحریک کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا اور آئینِ پاکستان کے خالق ارکانِ پارلیمنٹ کی خدمات کو بھی سراہا گیا ،قرارداد میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ ملکی سلامتی، آزادی، خودمختاری اور علاقائی تحفظ کے لئے کردار ادا کرنے والے تمام پاکستانی قوم کے ہیرو ہیں ، جس پر سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ عمران خان نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کی آواز اٹھائی، اقوام متحدہ اب اسلامو فوبیا کے خلاف دن مناتا ہے ۔
اس کے لئے عمران خان نے جدوجہد کی ، سینیٹر فیصل جاوید نے سوشل میڈیا پر معرکہ حق پر مہم چلانے والے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایوارڈ نہ دینے کا بھی شکوہ کیا ۔ اجلاس کے دوران اراکین کی عدم دلچسپی، متعدد اراکین اجلاس سے غیر حاضر رہے ، اجلاس کے دوران 99 فیصد سوالات پر ضمنی سوال نہ پوچھے جا سکے ، صرف ایک سوال پر ضمنی سوالات 10 منٹس میں مکمل ہو گئے ، ایوان بالا میں حکومت پٹرولیم لیوی ایکٹ میں ترمیم کا بل منظور کرانے میں ناکام رہی ،بلوچستان عوامی پارٹی اور پی ٹی آئی کی جانب سے مخالفت پر بل متعلقہ کمیٹی کے سپرد کردیا گیا۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے پٹرولیم لیوی ایکٹ میں مزید ترمیم کا بل پیش کیا، اس موقع پر وزیر قانون و انصاف سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہاکہ یہ بل قومی اسمبلی کی جانب سے منظور کیا گیا جس میں ترامیم شامل ہیں انہوں نے کہاکہ بل کو منظور کیا جائے جس پر بلوچستان عوامی پارٹی اور پی ٹی آئی کی جانب سے مخالفت کی گئی’چیئرمین سینیٹ نے بل متعلقہ کمیٹی کے سپرد کردیا ، ایوان بالانے پٹرولیم (ترمیمی) بل 2025 ،ورچوئل ایسیٹس آرڈیننس 2025 سمیت نیشنل سکول آ ف پبلک پالیسی(ترمیمی) بل 2025 متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کو بھجو دئیے گئے ، اجلاس میں بلوچستان کے 36 اضلاع میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس کی بندش پر سینیٹر کامران مرتضیٰ نے توجہ دلاؤ نوٹس پیش کرتے ہوئے کہا کہ سکیورٹی کے نام پر عوام کو بنیادی سہولت سے محروم کیا جا رہا ہے جس سے طلبہ، فری لانسرز اور کاروباری طبقہ شدید متاثر ہے ،وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے وضاحت دی کہ دہشت گردی کے خطرات کے باعث صرف متاثرہ علاقوں میں یہ اقدام کیا گیا ہے ، بعد ازاں اجلاس پیر شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔