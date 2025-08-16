صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان نیوکلیئر بلیک میلنگ نہیں کررہا:خواجہ آصف

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پاکستان نہ ہی نیوکلیئربلیک میلنگ کر رہاہے اور نہ اس پریقین رکھتا ہے ، پاکستان کے جوہری اثاثے صرف ملکی دفاع کے لیے ہیں۔ٹی وی سے گفتگو میں انہوں نے کہا جنگ کے بعد نریندر مودی کو اب خواب میں بھی پاکستان اور پاکستانی افواج نظر آتی ہیں ۔

مودی کے لیے پاکستان سے جنگ ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے ، وہ بنیادی طور پر اپنے ووٹرز کو مطمئن کر رہے ہیں۔ پاکستان کے جوہری اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں ،پاکستان کی ایٹمی صلاحیت سے کسی کو خطرہ نہیں ہو سکتا۔پاکستان نے اپنے دفاع میں جنگ لڑی اور جنگ جیتی، نریندر مودی کے لیے دوسری جنگ بھارت کے اندر نظر آ رہی ہے ، بھارت کے اندر سے نریندر مودی کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، بھارتی شہری خودکہہ رہے ہیں کہ مودی کا رویہ ایسا تھاکہ جنگ تک نوبت آگئی، مودی پرکانگریس سمیت چھوٹی ریاستوں میں بھی شہری اب تنقید کر رہے ہیں۔ نریندر مودی ایسے بیانات دے کر اپنے گھر میں اٹھنے والے طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے ، مودی جانے ان کے اپنے گھر کے سیاسی افراد جانیں، پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، آج سے سال یا ڈیڑھ سال قبل بھارت کا سیاسی و معاشی طورپر کچھ مقام تھا، مودی کے ہاتھوں بھارت اپنا مقام کھوبیٹھا ہے ۔ 

