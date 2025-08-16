صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آزمائش کی گھڑی میں پختونخوا کے بھائیوں کیساتھ ہیں:حافظ نعیم

  • پاکستان
آزمائش کی گھڑی میں پختونخوا کے بھائیوں کیساتھ ہیں:حافظ نعیم

لاہور(سیاسی نمائندہ)امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے صوبہ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جاں بحق افراد کے لواحقین اور دیگر متاثرین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے ۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی اور الخدمت پاکستان کے رضاکاران کو فوری طور پر ایمرجنسی اور امدادی سرگرمیوں کے آغاز کی ہدایات جاری  کی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے شمالی علاقوں بالخصوص مالاکنڈ ڈویژن سے جانی نقصانات کی خوفناک اطلاعات آرہی ہیں۔ بادل پھٹنے (کلاؤڈ برسٹ)اور طوفانی بارشوں نے سیلاب کی صورت اختیار کرلی ہے اور گاؤں کے گاؤں بہہ گئے ہیں، سیکڑوں افراد کی شہادتوں کا اندیشہ ہے ۔ آزمائش اور غم کی اس گھڑی میں ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے امدادی سرگرمیاں شروع کردی ہیں۔ جماعت اسلامی کے تمام کارکن رضاکارانہ بنیادوں پر خدمات انجام دیں۔مزید براں انجینئر نعیم الرحمن نے امیر جماعت اسلامی خیر پختونخوا شمالی عنایت اللہ خان سے رابطہ کرکے سیلاب کی صورتحال اور تاحال ہونے والے نقصانات سے متعلق تفصیلات معلوم کیں اور انہیں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

