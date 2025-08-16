صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگائی بڑھ گئی،آٹا ،مرغی،ٹماٹر سمیت17اشیا کی قیمت میں اضافہ

  • پاکستان
اسلام آباد(نیوز ایجنسیاں) ملک میں ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 0.31 فیصد اضافہ ہوگیا، ہفتہ وار مہنگائی کی سالانہ شرح 2.21 فیصد تک پہنچ گئی، 17 اشیا ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ، 9اشیا کی قیمت میں کمی اور 24 کی قیمت مستحکم رہی۔

ادارہ شماریات کے جاری اعداد و شمار کے مطابق گندم کا آٹا 21 روپے 18 پیسے فی تھیلا مہنگا ہوا،پیاز،لہسن،چائے کی پتی،جلانے کی لکڑی، مٹن ،خشک دودھ،صابن، بیف بھی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل ہے ۔ ایک ہفتے میں ٹماٹر کی قیمت میں 10 روپے 42 پیسے اضافہ ہوا، چکن 19 روپے 67 پیسے ، انڈے 6 روپے 19 پیسے فی درجن ، چینی 52 پیسے فی کلو تک مہنگی ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کیلے فی درجن 4 روپے سستے ہوئے ، آلو 1 روپیہ 37 پیسے ،ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 10 روپے 39 پیسے سستا ہوا،دال مسور،چنے ،چاول اور نمک بھی سستی ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں ۔ تازہ دودھ،دہی،سگریٹ،بریڈ سمیت 25 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ 

