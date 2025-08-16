85ہزار میٹرک ٹن چینی کی درآمد، لیٹر آف کریڈٹ جاری
اسلام آباد(نامہ نگار)ملک میں چینی کی طلب پوری کرنے اور قیمتوں میں استحکام کے پیش نظر 85 ہزار میٹرک ٹن چینی کی درآمد کے لئے سوکار (SOCAR) کے ذریعے لیٹر آف کریڈٹ (ایل سیز) جاری کر دیئے گئے ۔
یہ تمام ایل سیز باضابطہ طور پر کھولے اور متعلقہ بینکوں کے ذریعے ترسیل کر دی گئی ہیں۔ وزارت قومی غذائی تحفظ کے مطابق سوکار کے ساتھ طے پانے والے تجارتی معاہدے کے تحت چینی کی یہ کھیپ مرحلہ وار پاکستان پہنچائی جائے گی۔پہلی کھیپ آئندہ چند ہفتوں میں بندرگاہ پر پہنچنے کی توقع ہے ۔حکومت نے یہ اقدام اندرون ملک چینی کے ذخائر میں اضافے اور مستقبل میں کسی ممکنہ قلت یا قیمتوں میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ سے بچاؤ کے لئے کیا ہے ۔منصوبے کے تحت درآمدی چینی کو اوپن مارکیٹ میں رعایتی نرخوں پر عوام تک پہنچایا جائے گا۔85 ہزار میٹرک ٹن چینی کی درآمد سے مارکیٹ میں سپلائی کا تسلسل برقرار رہے گا۔درآمدی چینی معیار کے عالمی تقاضوں پر پورا اترنے اور مقررہ مدت میں پاکستان پہنچنے کو یقینی بنایا جائے گا۔