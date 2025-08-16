ہلال امتیاز ملنے پرمبارکباد
کراچی (اسٹاف رپورٹر) ایم کیو ایم پاکستان کی مرکزی کمیٹی نے سینیٹر سید فیصل سبزواری کو پاکستان کا اعلیٰ سول ایوارڈ ہلالِ امتیاز ملنے پر دلی مبارکباد پیش کی ہے ۔
مرکزی کمیٹی نے کہا کہ سینیٹر فیصل سبزواری نے بھارتی جارحیت کے بعد پاکستانی وفد کے ہمراہ دنیا بھر میں پاکستان کا مؤقف مؤثر انداز میں پیش کر کے ملک و قوم کا وقار بلند کیا۔ ان کی خدمات دنیا میں پاکستان کی عزت، سربلندی اور قومی مفاد میں ایک روشن سنگِ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مرکزی کمیٹی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایم کیو ایم پاکستان ملک کے وقار، سلامتی اور ترقی کے لیے ہر سطح پر اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔