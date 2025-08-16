کے فور منصوبہ 2026ء میں مکمل ہوگا
کراچی(سٹاف رپورٹر) صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے پاس گاڑیوں کی معقول تعداد موجود ہے جبکہ حب کینال سے 100 ایم جی ڈی پانی کی فراہمی ممکن ہوگی۔
حب کینال کے دوسرے حصے کا افتتاح دسمبر میں کیا جائے گاجہاں پرانی کینال کی مرمت اور درستگی کی جائے گی۔ یوم آزادی کے موقع پر نارتھ کراچی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں بزنس کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کے فور منصوبہ 2026ء میں مکمل ہوگا جس سے کچھ لوگوں کو دورانِ تعمیر مشکلات کا سامنا ہوسکتا ہے ۔کے فورمنصوبے کے تحت تین بڑی لائنوں کے ذریعے کراچی میں پانی پہنچایا جائے گا،یہ 70 ارب روپے مالیت کا منصوبہ ہے جو شہر کی بڑھتی ہوئی پانی کی ضرورت پوری کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔