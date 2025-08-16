صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھاد کے معیار پر سمجھوتا نہیں کرینگے

  • پاکستان
کھاد کے معیار پر سمجھوتا نہیں کرینگے

سلام آباد (نامہ نگار) وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا کہ حکومت کسانوں کو ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ جیسے منفی عناصر سے بچانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے گی اور کھاد کے قومی معیار پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا۔

یہ بات انہوں نے جمعہ کو اینگرو فرٹیلائزرز کے سی ای او علی راٹھور سے ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات میں ملک بھر میں کھاد کی بلاتعطل فراہمی قیمتوں کے استحکام اور زرعی شعبے کی پائیدار ترقی کے لئے مستقبل کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔وفاقی وزیر نے کہا کہ کھاد کی بروقت فراہمی اور مناسب قیمت صرف تجارتی معاملہ نہیں بلکہ ملک کے غذائی تحفظ اور معاشی استحکام کابھی ایک اہم ستون ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کھاد کی سپلائی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ فصلوں کی پیداوار اور لاکھوں کسانوں کے روزگار کو براہ راست متاثر کر سکتی ہے ۔اس موقع پر علی راٹھور نے حکومتی اقدامات کا خیرمقدم کرتے ہوئے انہیں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ایشیا ہاکی کپ: پاکستان کا بھارت نہ جانے کا قوی امکان

قازقستان اوپن تائیکوانڈو:نعمان ، حمزہ عمر کا کانسی کا تمغہ

ٹین پن باؤلنگ چیمپئن شپ ،مینز سنگلز کا ٹائٹل غضنفر بلال کے نام

سیپاک ٹاکرا چیمپئن شپ ،بوائز ایونٹ میں کراچی کلب فاتح

گرینڈ ماسٹر ڈاکٹر وسیم طائی کوایکسیلینسی ایوارڈ سے نوازاگیا

10 سالہ برطانوی لڑکی نے شطرنج کے کھیل میں نئی تاریخ رقم کردی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak