کھاد کے معیار پر سمجھوتا نہیں کرینگے
سلام آباد (نامہ نگار) وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا کہ حکومت کسانوں کو ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ جیسے منفی عناصر سے بچانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے گی اور کھاد کے قومی معیار پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا۔
یہ بات انہوں نے جمعہ کو اینگرو فرٹیلائزرز کے سی ای او علی راٹھور سے ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات میں ملک بھر میں کھاد کی بلاتعطل فراہمی قیمتوں کے استحکام اور زرعی شعبے کی پائیدار ترقی کے لئے مستقبل کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔وفاقی وزیر نے کہا کہ کھاد کی بروقت فراہمی اور مناسب قیمت صرف تجارتی معاملہ نہیں بلکہ ملک کے غذائی تحفظ اور معاشی استحکام کابھی ایک اہم ستون ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کھاد کی سپلائی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ فصلوں کی پیداوار اور لاکھوں کسانوں کے روزگار کو براہ راست متاثر کر سکتی ہے ۔اس موقع پر علی راٹھور نے حکومتی اقدامات کا خیرمقدم کرتے ہوئے انہیں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ۔