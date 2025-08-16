توہین عدالت :نوٹس جاری
کراچی(سٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں چیف فزیوتھراپسٹ کی پوسٹ پر عدم تقرری سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے توہینِ عدالت کی درخواست پر وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے یکم ستمبر تک جواب طلب کر لیا۔
درخواست گزار کے مطابق عدالت نے 13 جنوری 2025 کو ڈاکٹر سریش کمار کو چیف تھراپسٹ مقرر کرنے کا حکم دیا تھا مگر اس پر تاحال عمل درآمد نہیں کیا گیا، اس لیے وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔