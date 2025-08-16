صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

توہین عدالت :نوٹس جاری

  • پاکستان
توہین عدالت :نوٹس جاری

کراچی(سٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں چیف فزیوتھراپسٹ کی پوسٹ پر عدم تقرری سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے توہینِ عدالت کی درخواست پر وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے یکم ستمبر تک جواب طلب کر لیا۔

درخواست گزار کے مطابق عدالت نے 13 جنوری 2025 کو ڈاکٹر سریش کمار کو چیف تھراپسٹ مقرر کرنے کا حکم دیا تھا مگر اس پر تاحال عمل درآمد نہیں کیا گیا، اس لیے وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

یوکرین میں جنگ کا خاتمہ:امریکہ کیساتھ معاملات طے پا گئے:پوٹن کچھ مسائل حل ہونا باقی ہیں:ٹرمپ

غزہ میں بھوک،غذائی قلت،3ماہ میں 1760 فلسطینی شہید:اقوام متحدہ

بھارت کا یوم آزادی:یوم سیاہ:احتجاج روکنے کیلئے مقبوضہ کشمیر فوجی چھائونی میں تبدیل

خالصتان تحریک زور پکڑنے لگی کل امریکا میں ریفرنڈم ہوگا

مودی کا سندھ طاس معاہدہ ماننے سے پھر انکار

مودی سرکار نے دہلی یونیورسٹی کے نصاب سے علامہ اقبال کا کلام نکال دیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak