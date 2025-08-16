6 عالمی تعلیمی ریکارڈز پاکستانی نژاد برطانوی طالبہ کے نام
لاہور(دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستانی نژاد برطانوی طالبہ نے 6 عالمی تعلیمی ریکارڈز اپنے نام کر لئے ۔لندن کی 18 سالہ ماہ نور چیمہ نے 24 اے لیول مضامین میں شاندار کامیابی حاصل کر کے چار نئے عالمی ریکارڈ توڑ دئیے ۔
ماضی میں طالب علم کل نمبروں کو بڑھانے کیلئے بورڈز کے امتحان میں مضامین کو دہرایا کرتے تھے ، لیکن ماہ نور چیمہ نے مجموعی طور پر 19 اے سٹار اور اے گریڈز حاصل کیے ، ان کا یہ نتیجہ تعلیمی کارکردگی کی ایک اعلیٰ مثال ہے ۔ماہ نور چیمہ نے دوسرا نیا عالمی ریکارڈ اے لیول کے امتحان میں سب سے زیادہ اے اسٹار اور اے گریڈز لے کر بنایا۔ ماہ نور چیمہ کا تیسرا عالمی ریکارڈ سی ایس ای، او لیول اور اے لیول میں سب سے زیادہ اے گریڈز حاصل کرنے کے حوالے سے ہے ۔پاکستانی نژاد طالبہ کا چوتھا عالمی ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے 24 اے لیول اور 34 جی سی ایس ای کے امتحان میں 58 مضامین کا انتخاب کیا۔اس سے قبل اپنے جی سی ایس ای کے نتائج کے ساتھ وہ مجموعی طور پر 6 عالمی تعلیمی ریکارڈ اپنے نام کر چکی ہیں، جو کسی بھی سکول کے طالب علم کیلئے دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے ۔ماہ نور کو طب (میڈیسن) کی تعلیم کیلئے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ممتاز ایگزیٹرکالج میں داخلہ بھی مل گیا ہے ، جسے وہ اپنی بچپن کی خواہش کی تکمیل قرار دیتی ہیں۔ماہ نور نے کہا اکتوبر میں آکسفورڈ یونیورسٹی جاؤں گی، زندگی کا نیا باب شروع ہونے پر خوش ہوں، یہ سب کچھ والدین کی قربانیوں کی بدولت ممکن ہوا، ماہ نور چیمہ کے والد بیرسٹر عثمان چیمہ اور والدہ طیبہ چیمہ کا تعلق لاہور سے ہے ، پاکستان کے نجی سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والی ماہ نور چیمہ 2006 میں والدین کے ساتھ لاہور سے برطانیہ منتقل ہوئیں اور لینگلے گرامر سکول میں داخلہ لیا تھا، مختلف سکولوں میں تعلیم کے بعد آخری سال ہوم سکولنگ کی۔وہ موسیقی میں ڈپلومہ، اداکاری اور پبلک سپیکنگ میں گولڈ میڈلز اور دنیا کی اعلیٰ آئی کیو سوسائٹی ‘مینسا’ کی رکنیت بھی رکھتی ہیں، ان کی کامیابیوں کو پاکستان کے سابق وزرائے اعظم نواز شریف اور شہباز شریف نے بھی سراہا، اور انہیں ‘قوم کی بیٹی’ قرار دیا۔