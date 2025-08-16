پھالیہ :بیوی سے جھگڑا ، شیرخوار بیٹا پٹخ کر قتل کر دیا ،باپ گرفتار
پھالیہ (نامہ نگار)میاں بیوی کے جھگڑے کے دوران والد نے ایک سالہ ہاشم کو سولنگ پر پٹخ کر قتل کر دیا ۔
افسوس ناک واقعہ تھانہ قادر آباد کے علاقہ سیدا شریف میں پیش آیا جہاں طالب حسین کا بیوی کے ساتھ گھریلو ناچا قی پر جھگڑا ہوگیا ، طیش میں طالب حسین نے شیر خوار ہاشم علی کو پاؤں سے پکڑ کر پختہ سولنگ پر پٹخ دیا جوموقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا ۔تھانہ قادرآباد پولیس نے موقع پر پہنچ کر ہاشم کا جسد خاکی قبضہ میں لے کر مقدمہ درج کر لیا ، ملزم موقع سے فرا ر ہو گیا لیکن بعدازاں پو لیس نے حراست میں لے لیا ۔