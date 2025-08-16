رافیل کی ناکامی کے باوجود مودی کی فرانس سے معاہدے کی کوشش
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)رافیل طیاروں کی ناکامی کے باوجودجنگی جنون میں مبتلا مودی سرکا ر کی فرانس سے معاہدے کی کوشش,آپریشن سندور میں رافیل کی شہرت کے دعوئوں کے بعد بدترین تباہی نے بھارتی فضائیہ کا پول کھول دیا۔
پا ک فضائیہ کے ہاتھوں بھارتی رافیل طیاروں کی ناکامی کے باوجود مودی سرکار کا غیر منطقی اقدام ہے ،بھارت کی مزید رافیل طیاروں کی تیاری کے لیے فرانس سے معاہدہ کرنے کی کوششیں جاری ہے ،بھارتی میڈیا کے مطابق آپریشن سندور کے بعد بھارت نے سکواڈرن کی کمی کو پورا کرنے کے لئے مزید رافیل طیارے خریدنے کا عمل شروع کر دیا، ہندوستانی فضائیہ نے بھی حکومتی سطح پر فرانس کے ساتھ معاہدے کی بھرپور حمایت کی ہے۔