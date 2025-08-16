صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رافیل کی ناکامی کے باوجود مودی کی فرانس سے معاہدے کی کوشش

  • پاکستان
رافیل کی ناکامی کے باوجود مودی کی فرانس سے معاہدے کی کوشش

اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)رافیل طیاروں کی ناکامی کے باوجودجنگی جنون میں مبتلا مودی سرکا ر کی فرانس سے معاہدے کی کوشش,آپریشن سندور میں رافیل کی شہرت کے دعوئوں کے بعد بدترین تباہی نے بھارتی فضائیہ کا پول کھول دیا۔

پا ک فضائیہ کے ہاتھوں بھارتی رافیل طیاروں کی ناکامی کے باوجود مودی سرکار کا غیر منطقی اقدام ہے ،بھارت کی مزید رافیل طیاروں کی تیاری کے لیے فرانس سے معاہدہ کرنے کی کوششیں جاری ہے ،بھارتی میڈیا کے مطابق آپریشن سندور کے بعد بھارت نے سکواڈرن کی کمی کو پورا کرنے کے لئے مزید رافیل طیارے خریدنے کا عمل شروع کر دیا، ہندوستانی فضائیہ نے بھی حکومتی سطح پر فرانس کے ساتھ معاہدے کی بھرپور حمایت کی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا مندی پر اختتام

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا ایک ہزار روپے سستا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 41ارب روپے کے سودے

ملک کومعاشی مشکلات سے نکالنے کیلئے قومی اتحاد ناگزیر ،اسلام آباد چیمبر

7سال میں زیتون کے تیل کی برآمد شروع ہوجائیگی،ڈاکٹر طارق

سولرنمائش کا افتتاح،250سے زائدکمپنیاں شریک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak