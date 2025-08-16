صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رحیم یارخان، کچے میں ڈاکوؤں کا حملہ فائرنگ ،6زخمی ،بیلدار کا بیٹا جاں بحق

  • پاکستان
رحیم یارخان، کچے میں ڈاکوؤں کا حملہ فائرنگ ،6زخمی ،بیلدار کا بیٹا جاں بحق

رحیم یارخان(آن لائن )کچہ کے ڈاکوؤں کا محکمہ آبپاشی کے ورک چارج بیلداروں پرحملہ’ موٹرسائیکلیں اور موبائل فون چھین کر فرار،شورواویلا پر علاقہ مکینوں اورڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔۔۔

 ورک چارج ملازمین سمیت 6 افراد زخمی’ سرپر گولی لگنے کے نتیجہ میں ورک چارج ملازم کا بیٹا جاں بحق،ورثاء کا نعش سڑک پر رکھ کر احتجاج، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اظہارتعزیت کیلئے گھر پہنچ گئے ’ موقع واردات کا معائنہ کیا۔ تفصیل کے مطابق گذشتہ روز محکمہ آبپاشی کے ورک چارج بیلدار محمداشفاق’ محمدوزیر’ محمدناصر’ کچہ ایریا بھونگ فاضل برانچ ڈسٹری بیوٹری پر معمول کی مانیٹرنگ کیلئے موجود تھے کہ اسی دوران کچہ کے ڈاکوؤں نے حملہ کرکے ان کے پاس موجود موٹرسائیکلیں اورموبائل فون چھین لئے اور فرار ہوگئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

صبا قمر نے خود کو عاطف اسلم کی ہمدرد قرار دے دیا

سُکینہ خان کا مکہ مکرمہ میں نکاح دلہے کا نام بھی سامنے آگیا

بھارتی اداکارہ روپالی گنگولی کا جیا بچن کی دھکا دینے والی ویڈیو پر ردِ عمل

عالیہ بھٹ نے فوٹوگرافرز کو جھڑک کر بلڈنگ سے باہر نکال دیا

اریج فاطمہ کی کینسر کیخلاف جنگ، علامات وعلاج کی تفصیل شیئر

پریم سندری میں جھانوی کپور کی کاسٹنگ پر ملیالم اداکارہ کا اعتراض

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak