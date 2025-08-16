رحیم یارخان، کچے میں ڈاکوؤں کا حملہ فائرنگ ،6زخمی ،بیلدار کا بیٹا جاں بحق
رحیم یارخان(آن لائن )کچہ کے ڈاکوؤں کا محکمہ آبپاشی کے ورک چارج بیلداروں پرحملہ’ موٹرسائیکلیں اور موبائل فون چھین کر فرار،شورواویلا پر علاقہ مکینوں اورڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔۔۔
ورک چارج ملازمین سمیت 6 افراد زخمی’ سرپر گولی لگنے کے نتیجہ میں ورک چارج ملازم کا بیٹا جاں بحق،ورثاء کا نعش سڑک پر رکھ کر احتجاج، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اظہارتعزیت کیلئے گھر پہنچ گئے ’ موقع واردات کا معائنہ کیا۔ تفصیل کے مطابق گذشتہ روز محکمہ آبپاشی کے ورک چارج بیلدار محمداشفاق’ محمدوزیر’ محمدناصر’ کچہ ایریا بھونگ فاضل برانچ ڈسٹری بیوٹری پر معمول کی مانیٹرنگ کیلئے موجود تھے کہ اسی دوران کچہ کے ڈاکوؤں نے حملہ کرکے ان کے پاس موجود موٹرسائیکلیں اورموبائل فون چھین لئے اور فرار ہوگئے ۔